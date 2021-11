नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी का पलटवार, कहा- सावन के अंधे को सब हरा दिखता है

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की महाअघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एनसीबी (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर हमला और तेज कर दिया है. ताजा घटनाक्रम के मुताबिक आज मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि वानखेड़े प्राइवेट आर्मी के जरिए वसूली करते हैं और करोड़ों रुपये के कपड़े पहनते हैं. इसके बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने नवाब मलिक पर पलटवार किया है.

इस बयान के बाद पति के खिलाफ नवाब मलिक कि लगातार टिप्पणियों से आहत समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने कहा कि उनके पति की पूरी प्रॉपर्टी उनकी मां ने अर्जित की है, जिस वक्त वह जिंदा थी.

अपने ट्वीट में क्रांति ने कहा कि करते हुए कहा कि सावन के अंधे को हरियाली दिखती है. क्रांति ने लिथा कि असल में कुल संपत्ति 50 ना कि 100 करोड़ की. 15 साल की उम्र से समीर वानखेड़े के पास ये संपत्ति है और सभी कागजात सरकारी नौकरशाह के नियमों के अनुसार सरकार के सामने पेश किए जाते हैं. वे बेनामी संपत्ति नहीं है.

All of Sameer’s properties r made by his mother when she was alive.definitely nt worth 50 n 100cr.Sameer owns them since 15yrs of age onwards,all documents r produced 2 the government every yr as per rules for civil servants.They r not BENAMI.Sawan ke andhe ko haryali dikhti hai. — Kranti Redkar Wankhede (@KrantiRedkar) November 2, 2021