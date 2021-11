मुंबईः एनसीबी (NCB) मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर आरोप लगाना महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को महंगा पड़ सकता है क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस (Defamation Case) कर दिया है और 1.25 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है.

बता दें कि नवाब मलिक (Nawab Malik) ने समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं. नवाब मलिक का एक आरोप ये भी है कि समीर वानखेड़े के पास अपनी एक प्राइवेट आर्मी है. वरना एक अधिकारी इतना अमीर कैसे हो सकता है? वो महंगी घड़ी और कपड़े पहनते हैं.

ये भी पढ़ें- समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक आज करेंगे बड़ा खुलासा, ड्रग्स केस में आ सकता है नया ट्विस्ट

नवाब मलिक ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, 'समीर दाउद वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के एक शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भटकाने और सच्चाई से ध्यान हटाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा. मैं कल सच का खुलासा करूंगा.'

A member of Sameer Dawood Wankhede's private army just held a Press Conference to misguide and divert the attention from the truth albeit unsuccessfully.

I will reveal the truth tomorrow

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 6, 2021