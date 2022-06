Family found Dead: घर में एक साथ मिली परिवार के 9 लोगों की लाश, पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Family Members found Dead in House: महाराष्ट्र के सांगली जिले (Sangli District) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के नौ सदस्यों का शव एक साथ घर में मिला है. घटना सांगली जिले के मिराज तालुका के म्हैसल गांव का है और पुलिस मामले का जांच कर रही है. शुरुआती जांच में सुसाइड की बात सामने आई है.

पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत से स्तब्ध म्हैसाल गांव में निवासियों ने बताया कि दिवंगत बंधु पोपट वनमोरे और माणिक वनमोरे अक्सर कहा करते थे कि उन्हें विदेश की एक कंपनी से 'ढेर सारा पैसा' मिलने वाला है. एक ग्रामीण ने बताया, 'वनमोरे भाई अक्सर कहते थे कि उन्हें विदेश स्थित एक कंपनी से ढेर सारा पैसा मिलने वाला . ऐसा सुनने में आया है कि दोनों भाई कहते थे कि उन्हें तीन हजार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं.'

पढ़े-लिखे थे परिवार को लोग

ग्रामीण ने बताया, 'वनमोरे परिवार के लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि एक भाई (माणिक) पशु चिकित्सक था, जबकि दूसरा (पोपट) एक टीचर था. पोपट की बेटी कोल्हापुर में एक बैंक में काम करती थी. पूरे परिवार ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया यह चौंकाने वाली बात है.'

फैमिली ने बेच दिया था अपना पुराना घर

एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि उसने सुना था कि वनमोरे भाइयों ने अपना पुराना घर बेच दिया था और नए मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे. उन्होंने बताया कि दोनों भाई गांव वालों के साथ मिलकर नहीं रहते थे.

FIR registered under sections of abetment to suicide against 25 persons. 9 people have been detained so far: Sangli Police

— ANI (@ANI) June 20, 2022