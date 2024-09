Sanjay Raut: संजय राउत को 15 दिन की जेल, भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने किया था मानहानि केस

BJP Leader's Wife Defamation Case: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया गया है. उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है. मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज मामले में राउत पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डॉक्टर मेधा सोमैया को जुर्माने की रकम सौंपेंगे संजय राउत

डॉक्टर मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, "अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराते हुए संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है." मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था.

संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, "संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है. उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्हें यह रकम शिकायत करने वाली प्रोफेसर डॉ. मेधा सोमैया को देनी होगी."

#WATCH | Mumbai: On conviction of Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut, BJP leader Kirit Somaiya says, "Sanjay Raut has been sentenced to 15-day imprisonment, he has been taken into custody. Rs 25,000 fine has been imposed on him. He will have to pay this sum to complainant Prof. Dr.… https://t.co/f8HXnGDwOe pic.twitter.com/LBCEgOhMgI

— ANI (@ANI) September 26, 2024