संजय राउत का केंद्र पर बड़ा आरोप- 'ED अब BJP की एटीएम मशीन बन गई है'

मुंबईः शिवसेना सांसद ने संजय राउत ने आज मंगलवार को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कल सोमवार को ही ऐलान किया था कि वह आज मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कारनामों का खुलासा करेंगे. आइये आपको बताते हैं शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अब तक 14 लोगों और पश्चिम बंगाल के 7 लोगों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है. ईडी के कुछ अधिकारी, इनमें से कुछ तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी उठाया है.

इस बारे में हमने प्रधानमंत्री के साथ डिटेल भी साझा की है. ईडी एक्सटोर्शन में जुटा हुआ है और करोड़ों की उगाही कर रहा है. इसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भाजपा की एटीएम मशीन बन चुकी है.

Some ED officials are contesting elections on BJP tickets, ED has become ATM of BJP & I have given records of extortion by these officers to the PM. Nexus of ED officers are extorting contractors, developers & builders: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/GTWlS6J4Sh

