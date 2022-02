संसद टीवी को किया गया हैक, यूट्यूब ने चैनल को किया बंद

नई दिल्ली: यूट्यूब (YouTube) पर संसद टीवी (Sansad TV) के अकाउंट को कथित तौर पर यूट्यूब के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने के चलते बंद कर दिया गया है. यूट्यूब के इस चैनल पर लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है. संसद टीवी ने जानकारी दी कि उनका यूट्यूब चैनल हैक (Hack) हो गया था.

संसद टीवी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 15 फरवरी को संसद टीवी के YouTube चैनल को हैक किया गया था. YouTube सुरक्षा खतरे का समाधान कर रहा है.

Sansad Television says "its YouTube channel-Sansad TV was compromised by some scamsters on Feb 15. YouTube is addressing the security threat" pic.twitter.com/UiTtpJuJMQ

— ANI (@ANI) February 15, 2022