Satish Kaushik Death: दिल्ली में होगा सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार को लेकर सामने आई ये जानकारी

पोस्टमार्टम के बाद मुंबई भेजा जाएगा शव

फिलहाल कौशिक की पार्थिव देह दिल्ली के दीन दयाल हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में हैं. जहां दिन में ग्यारह बजे के करीब पोस्टमार्टम होगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

दोपहर दो बजे मुंबई पहुंचेगी बॉडी

जानकारी के मुताबिक सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर को एंबुलेंस में करीब 2:00 बजे मुंबई लाया जाएगा. सतीश कौशिक ने अभी-अभी अपने प्रिय दोस्त अनुपम खेर के साथ अशोक पंडित द्वारा निर्मित फिल्म द लास्ट शो में काम किया है. सतीश कौशिक ने एक्टिंग में साल 1983 में फिल्म जाने भी दो यारों से शुरुआत की थी. कौशिक ने 'मिस्टर इंडिया', साजन चले ससुराल और आंटी नंबर वन जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था.

गृह मंत्री अमित शाह ने जताई संवेदना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताते हुए उनके परिजनों से संवेदना जताई है. शाह ने कहा कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा.

Deeply saddened by the sudden demise of actor, director and writer Satish Kaushik Ji. His contribution to Indian cinema, artistic creations and performances will always be remembered. My deepest condolences to his bereaved family and followers. Om Shanti Shanti

— Amit Shah (@AmitShah) March 9, 2023