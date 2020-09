बैंक ने लौटाए राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से निकाले गए 6 लाख रुपये, ऐसे हुई थी चोरी

अयोध्या: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भव्य राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से कुछ अज्ञात जालसाजों द्वारा जाली चेक के जरिए निकाली गई राशि को सोमवार को वापस कर दिया.

राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने त्वरित कार्रवाई के लिए एसबीआई प्रशासन की तारीफ करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'फर्जी चेक और हस्ताक्षरों के जरिए श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक खाते से 6 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी, जिसे SBI द्वारा ट्रस्ट के खाते में वापस कर दिया गया है. त्वरित कार्रवाई के लिए एसबीआई प्रबंधन को हमारा आभार। जय श्री राम!'

The amount of 6 lakh rupees which was fraudulently transferred from the bank account of Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra using fake cheques & signatures, has been duly returned to Trust's account by SBI.

Our gratitude to SBI management for their swift action.

Jai Shri Ram!

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) September 14, 2020