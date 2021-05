Covid-19 Vaccine की कमी पर Adar Poonawalla का बड़ा बयान, बोले- नया टीका भी लाने की तैयारी

नई दिल्ली: देश में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कमी के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के प्रमुख अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने कहा कि देश में वैक्सीन की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में तेजी लाने की पूरी कोशिश लगातार जारी है.

सीईओ पूनावाला ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि उनका संस्थान भारतीय बाजार में प्राथमिकता से वैक्सीन मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहा है.

पूनावाला ने जिंदल साउथ वेस्ट के अध्यक्ष सज्जन जिंदल (Sajjan Jindal) के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, ‘सीरम इंस्टिट्यूट में हम भारत के लिए प्राथमिकता से वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने और नयी वैक्सीन उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम जिंदल साउथ वेस्ट के देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन (Medical Oxygen) की आपूर्ति को पूरा करने के प्रयासों के लिए आभारी हैं. हम कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ खड़े हैं.

Yes @sajjanjindal, we at @SerumInstIndia are doing our best to ramp up production & launch new vaccines on priority for India. We are grateful for @TheJSWGroup efforts in trying to fulfill India’s medical oxygen needs as we stand together in this fight against this pandemic. https://t.co/B4AorR84Lx

