शशि थरूर की गोद में बैठकर सो गया बंदर, कांग्रेस MP ने शेयर की तस्वीरें; फिर लोकसभा में हुआ मजेदार वाकया

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तित्व का अलहदा अंदाज दिखाया. वह अक्सर अंग्रेजी भाषा की अपनी शब्दावली के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बुधवार को उन्हें अपने घर पर एक बंदर के साथ 'असाधारण अनुभव' हुआ. थरूर ने जो तस्वीरें शेयर कीं, वे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गईं. थरूर ने कहा कि बंदर उनकी ओर दौड़ा और उनसे लिपट गया.

कांग्रेस सांसद ने X पर पोस्ट में कहा, 'आज एक असाधारण अनुभव हुआ. जब मैं आज सुबह अपने आवास के बगीचे में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था, एक बंदर आया, सीधे मेरे पास पहुंचा और मेरी गोद में बैठ गया. उसे मैंने दो केले दिए जो उसने खा लिए. उसने मुझे गले लगाया और अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया और झपकी ली.' थरूर ने कहा, 'मैं धीरे से उठने लगा, वह उछलकर दूर चला गया.'

Had an extraordinary experience today. While i was sitting in the garden, reading my morning newspapers, a monkey wandered in, headed straight for me and parked himself on my lap. He hungrily ate a couple of bananas we offered him, hugged me and proceeded to rest his head on my… pic.twitter.com/MdEk2sGFRn

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 4, 2024