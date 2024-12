किसानों पर आज फिर बोले उपराष्ट्रपति, कहा- घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, पढ़िए आंदोलन के बड़े अपडेट्स

Jagdeep Dhankhar: ग्रेटर नोएडा में होने वाली महापंचायत के लिए किसानों का जमावड़ा शुरू हो चुका है. विरोध प्रदर्शन स्थल पर टेंट लगाकर तैयारी पूरी कर ली गई है. नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई थी. दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी किसानों की मांगों पर गौर के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किसान आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया हुआ है. आज उन्होंने राज्यसबा में विपक्ष को लताड़ते हुए कहा कि किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू ना बहाएं.

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा,'नारेबाजी या मगरमच्छ के आंसू बहाने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा. आप सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और हल नहीं चाहते. किसान आपकी अंतिम प्राथमिकता है.' इससे पहले उन्होंने इससे पहले उपराष्ट्रपति ने एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए कहा,'कृषि मंत्री जी एक एक पल आपका भारी है. मेरा आपसे आग्रह है, भारत के सिद्धांत के तहत दूसरे पद विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है. कृप्या करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और किया हुआ वादा क्यों नहीं निभाया गया.' जगदीप धनखड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा,'किसानों से किया गया वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं. पिछले साल भी आंदोलन था और इस वर्ष भी आंदोलन है. काल चक्र घूम रहा है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं.'

Vice President and Rajya Sabha Speaker Jagdeep Dhankhar says, "The interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. You are only politicizing the issue and don't want a solution. The farmer is your last priority"

