Priyanka Chaturvedi: PT Usha पर प्रियंका चतुर्वेदी का हल्ला बोल, बोलीं- मेडल जीतो तो IOA की तारीफ करो और...

Vinesh Phogat Case: रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के मामले को लेकर शिवसेना ने भारतीय ओलंपिक असोसिएशन (आईओए) पर हमला बोला है और उसकी अध्यक्ष पीटी ऊषा पर भी सवाल उठाए हैं. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय ओलंपिक असोसिएशन ने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने में वह असफल रहा.

दरअसल रविवार को पीटी ऊषा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वजन कम करने की जिम्मेदारी खुद खिलाड़ी और कोच पर होती है. उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना जा रहा है कि इशारों-इशारों में उन्होंने विनेश फोगाट को नसीहत दे दी है.

On Vinesh Phogat's lonely fight for justice, Indian Olympic Association's shameful press release. Is GoI endorsing the statement coming from PT Usha? If not, will they ask her to step down? pic.twitter.com/6zMK5EP13c

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) August 12, 2024