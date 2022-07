बाप रे! ये कहां छिपकर बैठा था सांप, जानेंगे तो खौफजदा हुए नहीं रह पाएंगे

Snake Found in Shoe: बारिश के मौसम में कई रेंगने वाले जानवर अपने छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ़ते हैं. ऐसे में वो लोगों के निजी चीजों में भी जाकर छिप जाते हैं जोकि कई बार घातक साबित हो सकता है. अक्सर ऐसे कई वीडियो आते हैं जिनमें सांप स्कूटी आदि के नीचे मिलता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सांप को जूते के अंदर बैठा हुआ देखा गया. इसे जूते से निकालने के लिए जो बचाव अभियान चलाया गया उसका वीडियो और ज्यादा खतरनाक था.

वन विभाग के अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

You will find them at oddest possible places in https://t.co/2dzONDgCTj careful. Take help of trained personnel.

WA fwd. pic.twitter.com/AnV9tCZoKS

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 11, 2022