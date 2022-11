Shraddha Murder Case: श्रद्धा के मर्डर के बाद अनजान बनकर आफताब ने क्या किया? इंस्टाग्राम चैट से खुलासा

Shraddha Walker Case Update: दिल्ली के श्रद्धा मर्डर (Shraddha Murder) केस में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच श्रद्धा के मर्डर वाले दिन की चैट सामने आई है. इस चैट में श्रद्धा ने अपने दोस्त से कहा कि उसके पास एक बड़ी खबर है. वहीं दूसरी ओर कत्ल के आरोपी आफताब की भी एक इंस्टाग्राम (Instagram) चैट सामने आई है. यह चैट सितंबर के महीने यानी श्रद्धा के कत्ल के 4 महीने बाद की है. जिसमें आफताब, श्रद्धा और अपने कॉमन फ्रेंड से बात कर रहा है. इस चैट में आफताब कह रहा है कि 'Bro What's up Tell shraddha to call me.'

17 मिनट से ज्यादा बातचीत

इस चैट में वो किसी कॉमन फ्रेंड के हालचाल पूछने के बाद कहता है श्रद्धा को बोलो कि मुझे कॉल करें. इसके बाद दोनों की 17 मिनट 33 सेकंड बात और होती है. इस चैच में आफताब ने यह जताने की कोशिश की है कि श्रद्धा कहां है, उसे नहीं पता है और इसलिए वो अपने दोस्त को यह कह रहा है कि श्रद्धा को बोले कि मुझे कॉल करें, जबकि उसका कत्ल वो मई के महीने में कर चुका था पर वो अपने दोस्तों को दिखाता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर कहीं और चली गई है.

कॉमन फ्रेंड का बयान दर्ज

ये चैट श्रद्धा-आफताब के एक दोस्त कॉमन फ्रेंड ने मुंबई पुलिस को मुहैया कराई है. जिसके बाद पुलिस ने श्रद्धा और आफताब दोनों के इस कॉमन फ्रेंड के बयान भी दर्ज कर लिए हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की जांच की बात करें सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए आफताब ने 18 मई को छतरपुर की एक दुकान से तीन ब्लेड खरीदे थे. आरोपी ने आरी की तीन ब्लेड, एक हथौड़ा और 250 ग्राम कील भी खरीदी थीं.

