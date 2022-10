Sidhu Moosewala murder case: फरार आरोपी दीपक टीनू गिरफ्तार, अजमेर से दिल्ली पुलिस ने दबोचा

Deepak Tinu arrested in Ajmer: दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक टीनू को राजस्थान के अजमेर से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस की एजीटीएफ की टीम भी अजमेर में आरोपी की तलाश कर रही है. हालांकि, दिल्ली पुलिस पहले उसे ट्रेस करने में सफल रही. टीनू मनसा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था. एक सीआईए इंस्पेक्टर को उसके भागने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

गर्लफ्रेंड के साथ फरार हुआ था दीपक टीनू

पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीआईए प्रभारी प्रीतपाल सिंह टीनू को अपनी निजी ब्रेजा कार में सीआईए मानसा कार्यालय से मानसा के सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास बी-4 में ले गया था. जहां टीनू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक कमरे में अकेला रह गया और प्रीतपाल सिंह दूसरे कमरे में चला गया. इस दौरान टीनू अपनी प्रेमिका के साथ मौके से फरार हो गया.

Sidhu Moose Wala murder case | Fugitive criminal Sandeep alias Tinu Haryana arrested from Ajmer, Rajasthan, by Special Cell. He had escaped from the custody of Punjab Police earlier. pic.twitter.com/Z7Tu4fVbOa

— ANI (@ANI) October 19, 2022