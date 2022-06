Sidhu Moosewala Murder: तिहाड़ से जुड़े मूसेवाला मर्डर के तार? जेल में बंद इस गैंगस्टर से पुलिस ने की पूछताछ

Punjabi Singer Sidhu Moosewala Murder Case: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसवाला हत्याकांड में पुलिस लगातार जांच कर रही है. इसके पीछे अभी तक कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं. अब इस मामले में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर संपत नेहरा (gangster Sampat Nehra) से पूछताछ की है.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा से पूछताछ की है. तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब पुलिस 31 मई को प्रोडक्शन वारंट पर संपत नेहरा (Sampat Nehra) को अपने साथ पंजाब ले गई थी.

Sidhu Moose Wala murder case | Punjab Police interrogated gangster Sampat Nehra. Police took him to Punjab on a production warrant from Tihar jail in Delhi on May 31. Today he has been brought back to Tihar jail: Prison Officials

