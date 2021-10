नई दिल्ली: ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEEL) के साथ सोनी पिक्चर्स (SPNI) के मर्जर के ऐलान का इंडस्ट्री ने स्वागत किया और शेयर बाजार भी खुश हुआ. इसके अलावा शेयरहोल्डर में भी भरोसा है, लेकिन इनवेस्को अब भी ज़ी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को बदलने की जिद पर अड़ा है. इसके बाद ज़ी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में ZEEL के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा ने उन तमाम बड़े सवालों के जवाब दिए, जिन्हें देश की जनता और कंपनी के शेयरहोल्डर भी जानना चाहते हैं.

ज़ी एंटरटेनमेंट के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा ने साजिश रचने वालों को खुला चैलेंज दिया तो इन्वेस्को की चाल उसी पर उल्टी पड़ती दिखने लगी है और लोग ZEEL के समर्थन में उतर आए हैं. ट्विटर यूजर्स लगातार #DeshKaZee के साथ ट्वीट कर रहे हैं और Zee के साथ अपने जुड़ाव के अनुभवों को साझा कर रहे हैं.

गौरव गोयल नाम के एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि कैसे विदेशी ताकतें Zee कंपनी का नियंत्रण लेने के लिए बेताब हैं. लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं कि ज़ी इस देश के हर नागरिक का है. ये सोचने की भी हिम्मत ना करें!!'

I am surprised to know as how foreign powers are desperate to take the control of Zee company.

But let me remind them, that the Zee belongs to the every citizen of this nation.

Don't even dare to think also !!#DeshKaZee@subhashchandra @sudhirchaudhary

