Sonia Gandhi ने Rajeev Satav के निधन पर जताया शोक, कहा- वह पार्टी के उभरते सितारे थे

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसद (MP) राजीव सातव (Rajeev Satav) के निधन पर शोक जताया है. साथ ही उन्‍हें पार्टी का उभरता सितारा भी बताया, जो अपने समर्पण और निष्ठा के लिए जाने जाते थे. गांधी ने कहा कि वह 'सभी के लिए विश्वस्त सहकर्मी और मित्र' रहे. पार्टी के प्रतिभाशाली नेता के निधन से वह बहुत दुखी हैं. सातव का निधन उनके लिए निजी क्षति है.

कांग्रेस अध्‍यक्ष ने कहा, 'राजीव सातव केवल 46 वर्ष के थे. इसके बावजूद जमीनी स्तर से उठकर बेहद कम समय में अपने अटूट समर्पण, निष्ठा और कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाईं. वह भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, एआईसीसी सचिव और गुजरात में पार्टी के प्रभारी रहे.'

यह भी पढ़ें: गांवों तक पहुंचे Corona संक्रमण पर काबू पाने में जुटी सरकार, जारी की Guideline

उन्होंने आगे कहा, 'लोकसभा सांसद के तौर पर उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए और संविधान के आदर्शों के लिए लड़े. वह कांग्रेस पार्टी के उभरते सितारे थे. पूरी कांग्रेस उनके निधन से दुखी है.'

कांग्रेस अध्यक्ष ने सातव की मां और पत्नी से फोन पर बातचीत भी की और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जताईं. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सातव के निधन पर दुख जताया था.

I’m very sad at the loss of my friend Rajeev Satav. He was a leader with huge potential who embodied the ideals of the Congress.

It’s a big loss for us all. My condolences and love to his family. pic.twitter.com/mineA81UYJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2021