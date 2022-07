National Herald Case: सोनिया गांधी से ED करेगी दूसरे राउंड की पूछताछ, कांग्रेस ने बनाई ये रणनीति

Sonia Gandhi second round of questioning by ED: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दूसरे दौर की पूछताछ होगी. इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने संसद के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए प्लान तैयार किया है. पार्टी मुख्यालय में सोमवार को कांग्रेस महासचिवों, पार्टी के प्रदेश प्रभारियों और सांसदों की बैठक हुई, जिसमें पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति पर चर्चा की गई. इससे पहले भी पहले दौर की पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन किया था और कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया था.

कांग्रेस नेताओं ने बनाया प्लान

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस से इजाजत नहीं मिली और वहां धारा 144 लगा दी गई है. उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार हमें नहीं झुका सकती और पार्टी के सांसद इस मुद्दे पर संसद के भीतर विरोध जताएंगे.' कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी के प्रति एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन करेंगे. सोनिया मंगलवार को अगले दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगी.

ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष से दो घंटे तक पहले दौर की पूछताछ की थी. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के साथ डॉक्टरों की एक टीम और एंबुलेंस भी तैनात की गई थी ताकि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके. हाल ही में सोनिया गांधी कोरोना से रिकवर हुई हैं और इसी वजह से उन्होंने ईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा था. पहले राउंड की पूछताछ के दौरान उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी दो बार उनका हाल जानने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थीं.

पहले राउंड की पूछताछ के दौरान प्रदर्शन

वहीं, सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में देशभर में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया और पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी थीं. इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की पूछताछ से पहले पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं ताकि किसी तरह का उपद्रव न हो सके. उधर, लोकसभा में हंगामा करने पर सोमवार को 4 कांग्रेस सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और ये सभी अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. कांग्रेस लगातार सोनिया से ईडी की पूछताछ को मुद्दा बना रही है और इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में प्रदर्शन करती आ रही है.

