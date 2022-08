Madhya Pradesh: चोर ने 'मां लक्ष्मी' को भी नहीं बख्शा, हाथ जोड़कर चुराया चढ़ावा, देखें चौंकाने वाला VIDEO

Madhya Pradesh Viral Video: चोरी और लूट की घटनाएं अब आम हो चली हैं. चोर अब चोरी को अंजाम देते वक्त भगवान से भी नहीं डरते. बल्कि भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने काम को अंजाम दे रहे. इसकी जीती जागती तस्वीर मध्यप्रदेश के जबलपुर में देखने को मिली है. एक चोर ने मंदिर में हिंदू देवी लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और मंदिर की दान पेटी लेकर भाग गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा चोरी का वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में चोर को मंदिर में प्रवेश करते और कुछ सेकेंड के लिए देवी की पूजा करते हुए दान पेटी के साथ भागते देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना जबलपुर के सुखा गांव में अगस्त महीने में सुबह करीब 4 बजे हुई थी. यह इलाका मधोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

इस मंदिर से है लोगों की विशेष आस्था

बता दें कि सुखा देवी (मां लक्ष्मी) के मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. सुखा देवी का मंदिर जबलपुर के पुराने मंदिरों में से एक है. इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं. मंदिर में लोग दिल खोलकर दान करते हैं. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें चोर को दान पेटी चोरी करने से पहले हिंदू देवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते देखा गया.

यहां देखें VIDEO:

Jabalpur, Madhya Pradesh : A thief prayed before Hindu goddess Lakshmi with folded hands for few seconds in the temple, before escaping with the donation box of the temple as can be seen in the CCTV footage.

If he respects & prays to Mata Lakshmi, why did he steal in the temple? pic.twitter.com/iQbgwCHZ4X

— Sharansh Guha (@sharanshguha) August 9, 2022