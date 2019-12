हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर के चारों आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पीड़िता के पिता बोले, 'पुलिस का आभार'

हैदारबाद: हैदाराबाद (Hyderabad) में एक महिला वेटनेरी डॉक्टर के गैंगेरेप और हत्या (Hyderabad gangrape) के आरोपियों के एनकाउंटर (encounter) में मारे जाने पर पीड़िता के पिता ने खुशी जताई है. पीड़िता के पिता ने कहा है कि अब उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है.

पीड़िता के पिता ने कहा, मेरी बेटी को गए हुए 10 दिन हो चुके हैं. मैं पुलिस और सरकार को इसके लिए आभार जताता हूं. मेरी बेटी की आत्मा को अब जरूर शांति मिली होगी.

Father of the woman veterinarian on all 4 accused killed in police encounter: It has been 10 days to the day my daughter died. I express my gratitude towards the police & govt for this. My daughter's soul must be at peace now. #Telangana pic.twitter.com/aJgUDQO1po

— ANI (@ANI) December 6, 2019