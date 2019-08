नई दिल्‍ली : बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री अरुण जेटली का शनिवार को 12 बजकर 7 मिनट पर निधन हो गया है. वह 9 अगस्‍त से दिल्‍ली स्थित एम्‍स में भर्ती थे. पिछले दिनों अरुण जेटली को एक्‍स्‍ट्राकारपोरल मेंब्रेन ऑक्‍सीजनेशन (ECMO) और इंट्रा ऐरोटिक बैलून (IABP) सपोर्ट पर रखा गया था. अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ के चलते 9 अगस्‍त को एम्‍स में भर्ती कराया गया था. उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने शोक जताया है.

बता दें कि अरुण जेटली का जन्‍म 28 दिसंबर, 1952 को दिल्‍ली में हुआ था. उनके पिता पेशे से वकील थे. उन्‍होंने नई दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल से 1957-69 तक पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया. उन्‍होंने दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से 1977 में लॉ की पढ़ाई पूरी की. अरुण जेटली लॉ की पढ़ाई के दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र नेता भी थे. डीयू में पढ़ाई के दौरान ही वह 1974 में डीयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने.

Shri Arun Jaitley possessed a unique ability of discharging the most onerous responsibility with poise, passion and studied understanding. His passing leaves a huge void in our public life and our intellectual ecosystem. Condolences to his family and associates #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) August 24, 2019

हमारे दो बड़े नेताओं का एक के बाद हमे छोड़ जाना सभी के लिए वज्राघात जैसा है। अरुण जी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले यही प्रार्थना। ॐ शांतिः — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 24, 2019

निशब्द हूं, अरुण जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष में रहते उनके दिए भाषण हमेशा चिरन्तन रहेंगे। — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 24, 2019

A stalwart who paid tribute to his simple beginnings by helping those with meagre means . Orator par excellence, legal luminary @arunjaitley ji served the Nation and sangathan with dedication and zeal. My tributes to him. Condolences to loved ones. Om Shanti. — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 24, 2019

Deeply anguished by the demise of my friend and an extremely valued colleague Shri Arun Jaitley ji. He was a proficient lawyer by profession and an efficient politician by passion. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2019

Jaitleyji will always be remembered for pulling the economy out of the gloom and putting it back on the right track. The BJP will miss Arunji’s presence. I extend my heartfelt condolences to his bereaved family. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2019

अरुण जेटली जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूँ, जेटली जी का जाना मेरे लिये एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके रूप में मैंने न सिर्फ संगठन का एक वरिष्ठ नेता खोया है बल्कि परिवार का एक ऐसा अभिन्न सदस्य भी खोया है जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे वर्षो तक प्राप्त होता रहा। — Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2019

Extremely saddened at the passing away of Arun Jaitley Ji, after a battle bravely borne. An outstanding Parliamentarian & a brilliant lawyer, appreciated across parties. His contribution to Indian polity will be remembered. My condolences to his wife, children, friends & admirers — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 24, 2019

श्री @arunjaitley जी का जाना देश और समाज की ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसकी रिक्तता का अहसास हम लंबे समय तक करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को वे अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 24, 2019

Untimely demise of former FM and senior leader Sh Arun Jaitley ji is a huge loss to the nation. A legal luminary and an experienced political leader known for his governance skills will be missed by the country. Thoughts and prayers with his family in this moment of grief. RIP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 24, 2019

2018 में अरुण जेटली का दिल्‍ली स्थित एम्‍स में किडनी ट्रांसप्‍लांट हुआ. जनवरी, 2019 में डॉक्‍टरों को अरुण जेटली को सॉफ्ट टिशू सर्कोमा होने का पता चला. यह कैंसर का एक रूप था. इसके बाद न्‍यूयॉर्क में उनकी सफल सर्जरी हुई. अरुण जेटली ने 29 मई, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खराब स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला दिया और कहा कि उन्‍हें नई सरकार में किसी भी तरह की अहम जानकारी न दी जाए.