बिहार चुनाव: दूसरे चरण की 94 सीटों पर मतदान जारी, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हुए. 17 ज़िलों की 94 सीटों पर 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं. दूसरे चरण (Second Phase) में आरजेडी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं.

LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दूसरे चरण के चुनावों में खगरिया जिले में वोट डाला. उन्होंने बिहार की जनता से घरों से निकलकर बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की.

बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने पटना के दीघा के सरकारी स्कूल में वोट डाला. वोट डालने के बाद राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे घरों से बड़ी संख्या में भाग निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार मत प्रतिशत पहले से ज्यादा रहेगा.

Bihar: Governor Phagu Chauhan cast his vote for 2nd phase of #BiharElections, at the polling booth at government school in Digha, Patna. He says, "I appeal to the people to participate in election in large numbers. I hope that voting percentage will be more than previous time." pic.twitter.com/6HsmpS4aUj

