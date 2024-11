Maharashtra CM Race: पूरे 5 साल अपना ही मुख्यमंत्री बनाए भाजपा! 48 घंटे में ऑब्जर्वर पहुंचेंगे मुंबई, ताजा अपडेट

Eknath Shinde on Maharashtra CM Race: महाराष्ट्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर छाया सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. आज सुबह से जारी हलचल के बीच बीजेपी और शिवसेना दोनों की ओर से पॉलिटिकल प्रेसर का नया दौर देखने को मिला. हालांकि बीजेपी और शिवसेना किसी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, जिससे कांग्रेस और उद्धवसेना को सवाल उठाने का मौका मिल सके. इस बीच ज़ी न्यूज़ के सहयोगी चैनल ZEE 24 तास के सूत्रों की खबर के मुताबिक बीजेपी पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए अपना यानी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रखना चाहती है.

फडणवीस का बड़ा बयान

छत्रपति संभाजी नगर में आज सुबह सीएम के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने कहा, 'इसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा. महायुति के तीनों दलों के सभी वरिष्ठ सदस्य मिलकर इस पर फैसला ले रहे हैं.'

Chhatrapati Sambhaji Nagar: On being asked about the CM face, Former Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says "The answer to this will be given soon. All senior members of the 3 parties of Mahayuti are taking a decision on this together..." pic.twitter.com/S8esemlfyG

— ANI (@ANI) November 27, 2024