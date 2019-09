मुंबई में Netflix के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, वेब सीरीज में हिंदू धर्म को गलत दिखाने का आरोप

मुंबई: नेटफ्लिक्स (Netflix) पर अभी हाल ही में लीला, सैक्रेड गेम्स (Sacred Games) जैसे कई वेब सीरीज आए हैं जिन पर सोशल मीडिया में इन बात को लेकर बहस तेज है कि इन वेब सीरीज में हिंदू धर्म (Hindu Religion) को बेहद गलत तरीके से दिखाया जाता है. अब मुंबई (Mumbai) में रहने वाले रमेश सोलंकी ने मंगलवार यानी 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है.

रमेश सोलंकी का कहना है कि नेटफ्लिक्स की कुछ वेब सिरीज़ (web series) जैसे सेक्रेड गेम्स, घुल (Ghoul), लैला, इत्यादि में उन्होंने सिर्फ भारत देश और हिंदू संस्कृति (Hinduism) को ही गलत दिखाया है. रमेश सोलंकी के मुताबिक बहुत लोग उसमें भी खासतौर पर बच्चे यह सभी सीरीज़ देखते हैं और उससे उन पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है. इसीलिए अब उन्होंने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) में एक लिखित शिकायत (Complaint) दर्ज कराई है.

आपको बता दें कि रमेश सोलंकी वैसे तो खुद को शिवसेना (Shivsena) का ही पार्टी कार्यकर्ता बताते हैं. लेकिन, इस मामले में शिवसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (Twitter Handle) से यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नेटफ्लिक्स के खिलाफ नहीं की गई है. अपने ट्वीट में शिवसेना ने कहा है, "यह खबर सामने आ रही है कि शिवसेना पार्टी ने कंटेंट के लिए @NetflixIndia के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जोकि झूठ है. हम हर किसी से अनुरोध करते हैं कि जनता को गुमराह करने वाली झूठी खबर डालने से पहले हमारे आधिकारिक प्रतिनिधियों से पुष्टि कर लें."

The news surfacing that ShivSena party has registered a complaint against @NetflixIndia for content is false. We request everybody to confirm with our Official Representatives before putting out false news which misleads the public.

— Shivsena Communication (@ShivsenaComms) September 4, 2019