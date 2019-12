अनंत कुमार हेगड़े के दावे पर देवेंद्र फडणवीस बोले, 'केंद्र को नहीं दिया गया कोई पैसा'

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बीजेपी (BJP) सांसद और पूर्व केंद्रीय मंंत्री अनंत कुमार हेगड़े (anant kumar hegde, ) के बयान को खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने इस मसले पर फडणवीस पर निशाना साधा है. बता दें हेगड़े ने दावा किया था कि केंद्र सरकार का 40 हजार करोड़ बचान के लिए फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी.

पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 'यह बयान गलत है मैं इसे सिरे से नकारता हूं, बुलेट ट्रेन केंद्र के सहायता से तैयार हो रही है इसमें महाराष्ट्र सरकार की भूमिका सिर्फ भूमि अधिग्रहण तक सीमित है.'

#WATCH Former Maharashtra CM & BJP leader Devendra Fadnavis on Ananth K Hegde (BJP) remark, 'Devendra Fadnavis became CM & in 15 hours he moved Rs 40,000 crores back to Centre': No such major policy decision has been taken by me as CM. All such allegations are false. pic.twitter.com/wSEDOMGF4N

— ANI (@ANI) December 2, 2019