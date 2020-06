हथिनी की मौत पर भड़कीं मेनका गांधी, राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया, पूछा ये सवाल

नई दिल्ली: पटाखों से भरा अनानास खिलाने से केरल के मल्लापुरम में एक हथिनी की मौत पर भाजपा सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मेनका गांधी ने हथिनी की मौत को हत्या बताया और कहा कि मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है. इसके साथ ही मेनका गांधी ने केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वन सचिव को हटा दिया जाना चाहिए. वन्य जीव संरक्षण मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए. राहुल गांधी उस क्षेत्र से हैं, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?

हथिनी की मौत को लेकर मेनका गांधी ने कहा, 'ये हत्या है, मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है. यह देश का सबसे हिंसक राज्य है. यहां लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाएं. केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मार दिया जाता है. केरल सरकार ने मल्लापुरम मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. ऐसा लगता है, वो डरे हुए हैं. भारत में हाथियों की संख्या वैसे भी लगातार घटती जा रही है. अब इनकी संख्या 20,000 से भी कम हो गई है.'

Kerala Government has not taken any action in Malappuram, it seems they are scared. An elephant is killed every 3 days in Kerala. We have less than 20,000 elephants left in India, they are rapidly declining: Maneka Gandhi, BJP MP & animal rights activist https://t.co/hkbRSYSU30

