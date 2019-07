मुंबई LIVE: फिलहाल बारिश रुकी, धीरे-धीरे सड़कों से कम होने लगा है पानी

मुंबईः मायानगरी मुंबई में साल 2005 के बाद आज सबसे ज्यादा बारिश हुई. 2005 में जहां 944 .2 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई थी वहीं पिछले 24 घंटों में मुंबई के उपनगर 375.2 MM बारिश हो चुकी है. भारी बारिश के चलते आज मुंबई के तीन जिलों में छुट्टी की ऐलान किया गया है. सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है. सीएम ने खुद बीएमसी के कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालाता का जायजा लिया. मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है.

LIVE अपडेट

- मुंबई में फिलहाल बारिश फिलहाल रुक गई है. कुछ जगहों पर हो भी रही है तो बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है.सड़कों से पानी कम होने लगा है.

- 12 बजे तक मुंबई में दर्ज बारिश कोलाबा में 172.21 MM, सांताक्रुज 279.12 MM, सायन 193.52 MM. बोरीवली 407.11 MM, बांद्रा 196.04 MM बारिश रिकॉर्ड की गई

- मुंबई के अंधेरी सब-वे का नजारा कुछ इस तरह का दिखा.

- लोकल की लाइनों से पम्प द्वारा पानी हटाया जा रहा हैः सीएम फडणवीस

- वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है. लेकिन सेंट्रल लाइन के शुरू होने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि वहां जलभराव हैः सीएम

- मलाड हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मुंबई में बीती रात भारी बारिश हुई जिसके चलते यह हादसा हुआ. मलाड में दीवार गिर गई 13 लोगों की मौत हुआ और करीब 30 से 40 लोग घायल हुए. '

- बीएमसी का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी रात काम करता रहा. अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है. हमने इससे निपटने की तैयारी कर रखी हैः सीएम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोपहर 12 बजे हाईटाइड आने की संभावना है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. बीती रात मुंबई पुलिस को लोगों के 1600 से 1700 ट्वीट मिले. पुलिस ने लोगों तक तुंरत मदद पहुंचाई.

- शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तैयारी करती है ,इस साल तो हम लोग इंतजार कर रहे थे की बारिश कब आएगी.

- ऐसे हादसे होते है. लेकिन लोगों का बारिश के चलते मारा जाना दुखद घटना हैः राउत

- मुंबई महाराष्ट्र या पूरे देश को इस तरह के हादसे के लिए तैयारी होनी ही चाहिए लेकिन ये एक्सीडेंट हैः राउत

- सीएम देवेंद्र फड़नवीस बीएमसी के कंट्रोल रूम पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

- सीएम देवेंद्र फड़णवीस मलाड़ दीवार गिरने से घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए शताब्दी अस्पताल पहुंचे.

बारिश के चलते पूरे मुंबई शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. घर, दफ्तर, बैंक, स्कूल यहां तक की पुलिस थाने तक में पानी भर गया है. सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है तो मुंबई की जान कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की पटरियां पानी से लबालब है. मौसम विभाग मुंबई में अगले दो दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है. राज्य सरकार ने मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले में छुट्टी घोषित की है. इस दौरान सभी अत्यावश्यक सेवाए कार्यरत रहेंगी.

महाराष्ट्र सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मंत्रालय कंट्रोल रूम महाराष्ट्र ने लिखा, 'कृपया ध्यान दें, भारी बारिश के चलते मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले के सभी सरकारी कार्यालय (जरूरी सेवाओं और विधान संबंधि को छोड़कर) बंद रहेंगे.'

PL NOTE:

सीएम फडणवीस ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'मौसम विभाग आज फिर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. लोगों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई इमरजेंसी न हो तो वह घरों में ही रहें'

मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में 5 जुलाई तक इसी प्रकार के मौसम की भविष्यवाणी की गई है. नवी मुंबई, ठाणे और कोंकण में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे. कई फ्लाइट्स को बारिश के कारण मुंबई से अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है. मुंबई एयरपोर्ट से 54 फ्लाइट्स को डाईवर्ट किया गया है.

बीएमसी का स्कूल कॉलेज बंद करने का दिया निर्देश

बीएमसपी ने मुंबई में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलजों को बंद करने का निर्देश दिया है. महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने भी घोषणा की है कि आज 2 जुलाई को मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र के सभी स्कूल (प्राइवेट और सरकारी) बंद रहेंगे.

महाराष्ट्र में दीवार गिरने से 22 की मौत

महाराष्ट्र में दीवार गिरने से अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है. बीती रात से भारी बरसात हो रही है जिसके चलते यह हादसे हुए हैं.

मुंबई के मलाड में कुरार गांव इलाके में दिवार गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए है. एनडीआरएफ और बीएमसी के डिसास्टर मैनेजमेन्ट के जवान बचाव कार्य में लगे है.

पुणे के सिंहगढ़ इन्स्टीट्यूट की दिवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है. 4 लोग घायल हो गए है. यह सभी मजदूर थे जो दिवार के किनारे बने झुग्गी मे रहते थे. मृतकों मे चार मजदूर छत्तीसगढ़ के है. और दो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं.

कल्याण में स्कूल की दीवार दो घरों पर गिरने से एक बच्चे समेत 3 लोगों के मारे जाने की खबर है. इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है. कल्याण के दुर्गाडी परिसर में रात 12,30 बजे के आसपास नेशनल उर्दू स्कूल की संरक्षण दीवार अचानक गिर गई. यह दीवार स्कूल से सटे दो घरों पर गिरी. मलबे में दबे 4 लोगों को स्थानीय लोगों ,पुलिस और फायरब्रिगेड की मदत से बाहर निकाला गया.

बीएमसी की तैयारी फेल

बारिश से पहले बीएमसी ने पूरे शहर भर में 180 ऐसी जगहों की पहचान की थी जहां पर पानी भर सकता हैं. इन स्थानों पर बडे़ पंप लगाए गए थे जिससे बारिश के दौरान पानी को निकाला जा सके. लेकिन उसका कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है. बीएमसी का दावा था कि उसने तकरीबन 235 से ज्यादा पंप अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं. बीएमसी ने ज्यादातर उन स्थानों की पहचान की जो मुंबई के लो लाइन इलाके हैं जहां पर पानी भरता हैं. 15.86 करोड़ रूपए सड़को के गढ्ढे भरने पर. बीएमसी का दावा का 90 प्रतिशत ड्रेनेज सिस्टम साफ हो चुका हैं.

खतरनाक पुलों का सर्वे करवाया था

बीएमसी द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में अभी तक 29 पुलों के खतरनाक होने की बात सामने आई थी. इन 29 पुलों में 8 पुलों को तोड़ दिया गया है वहीं 21 पुलो को बंद कर दिया है. बीएमसी ने सभी 29 पुलों को फिर से बनाने का फैसला लिया है.

नालों की सफाइ का दावा भी निकला फुस्स

बीएमसी के मुताबिक अब तक 65 प्रतिशत नालो की सफाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे शहर में पानी भरा है. बीएमसी ने 153 करोड़ रूपए नालों की सफाई पर खर्च किए.

खतरनाक बिल्डिंगों-पेड़ों को चिन्हित किया था

बीएमसी ने इस बार बार बारिश से पहले शहर की 499 बिल्डिंग को खतरनाक बताया था. इसके बावजूद मलाड, कल्याण और पुणे में दीवार गिरने से 22 लोगों के मारे जाने की खबर है. बीएमसी ने तकरीबन 10 हजार पेड़ों पर पोस्टर लगाया था और बताने की कोशिश थी कि बुरे अवस्था वाले पेड़ के नीचे बारिश के दौरान कार पार्क न करें साथ ही उसके नीचे न खड़े रहें. लेकिन पहली ही बारिश में यह पोस्टर धुल गए.

इसके साथ बीएमसी ने लोगों से आपदा प्रबंधन(MCGM) नाम का ऐप लॉन्च किया है जिसमे लोगों को बारिश की संभावना, ट्रैफिक और हाई टाइड जैसी दूसरी कई जानकारियां मिल सकेगी. 50 करोड़ रूपए पेंड़ो की कटाई और छटाई पर खर्च किए गए.

बीएमसी ने निचले इलाकों की पहचान की थी

इसके साथ बीएमसी ने उन इलाकों की पहचान की है जहा पर पानी भरता है तो ऐसे स्थानों से लोगो निकालने की भी तैयारी़ की गई थी. बीएमसी का दावा था कि लोगों को ले जाने के लिए बेस्ट की बसें और प्राइवेट गाडियों का भी इस्तेमाल होगा. इसके साथ बीएमसी ने ऐसे लोगों के फूड़ पैकेज का भी इंतजाम करने की बात कही थी जिसने वो गैर सरकारी संगठनों से मदद लेगी.