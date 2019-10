गवर्नर और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी, राज्यपाल बोले, 'मैं राज्य सरकार के अधीन नहीं'

कोलकाता (संवाददाता, श्रेयसी गांगुली): पश्चिम बंगाल (West Bengal) की टीएमसी (TMC) सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (Governor) जगदीप धनकड़ (Jagdeep Dhankar) के बीच जारी तनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. इस बार विवाद का मुद्दा बन गया है राज्यपाल को उत्तर 24 परगना का दौरा.

दरअसल राज्यपाल को मंगलवार को उत्तर 24 परगना (north 24 parganas) का दौरा करना है. राज्यपाल धनकड़ यहां पर धामाखाली इलाके में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रितनिधियों के साथ बैठक करेंगे.

इस बैठक को लेकर उत्तर 24 परगना के डीएम ने एक चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक बैठक के लिए किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा.

इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है की अधिकारी भी इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि सभी सीनियर अफसर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे पर साथ गए हुए है .

वहीं राज्यपाल का इस मसले पर कहना है की क्या वह सरकार के अधीन है ? अगर उन्हें किसी के साथ बात करनी है तो राज्य सरकार की अनुमति की ज़रूरत क्यों लेनी है?

West Bengal Governor on meeting with district officials of North24 Paraganas: My visit was notified to Dist Administration on Oct 17. District Magistrate replied that action can be taken after permission from state govt. It's unconstitutional. I'm not subordinate to state govt. pic.twitter.com/vLYuWYuXOc

— ANI (@ANI) October 22, 2019