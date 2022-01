नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, PM मोदी करेंगे उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण

नई दिल्ली: आज (रविवार को) नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती (Subhas Chandra Bose 125th Birth Anniversary) है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इंडिया गेट (India Gate) पर महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा (Hologram Statue) का अनावरण करेंगे. पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा लगाई जाएगी. लेकिन जब तक वो प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी. पीएम मोदी आज शाम 6 बजे नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'ऐसे वक्‍त में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है, मैं ये बताते हुए बेहद खुश हूं कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक भव्‍य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी. ये नेताजी के प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा.'

At a time when the entire nation is marking the 125th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose, I am glad to share that his grand statue, made of granite, will be installed at India Gate. This would be a symbol of India’s indebtedness to him. pic.twitter.com/dafCbxFclK

