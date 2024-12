पूर्व आतंकी निकला सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाला शख्स, Babbar Khalsa से कनेक्शन

Sukhbir Singh Badal Firing: अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धार्मिक सजा काट रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) पर बुधवार सुबह जानलेवा हमला हुआ. वह इस हमले में बाल-बाल बच गए हैं. ये हमला उस समय हुआ जब स्वर्ण मंदिर पर सुखबीर सिंह बादल पहरेदारी कर रहे थे. हमलावर के गोली चलाते ही मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है. आरोपी का नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स पूर्व आतंकवादी है.

बब्बर खालसा से गोली चलाने वाले शख्स का कनेक्शन

अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर बुधवार को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक पूर्व आतंकवादी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) पर गोली चलाई. नारायण सिंह चौरा नामक शूटर को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी नारायण सिंह कल (3 दिसंबर) से ही स्वर्ण मंदिर में मौजूद था. आरोपी ने गोली चलाने से पहले मत्था टेका और फिर सुखबीर सिंह बादल पर गोली चला दी. हालांकि, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है.

सूत्रों ने बताया कि धार्मिक दंड के तहत मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी के रूप में काम कर रहे सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) सुरक्षित हैं. वीडियो में दिखा रहा है कि व्हीलचेयर पर बैठे सुखबीर सिंह बादल नीली 'सेवादार' वर्दी में हैं और हाथ में भाला लिए हुए हैं. जब शूटर ने बंदूक निकाली तो वे छिपने के लिए झुके. हालांकि, अकाली दल के नेता के पास मौजूद मंदिर के अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और शूटर को काबू में कर लिया.

#WATCH | Bullet fired at Golden Temple | Amritsar Police Commissioner Gurpreet Singh Bhullar says, "...The attacker has been caught. An investigation will reveal everything...Investigation will reveal whether there was a deeper conspiracy...It was an assassination attempt but he… pic.twitter.com/jDdeuNCed6

— ANI (@ANI) December 4, 2024