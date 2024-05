प्यार से कहते जान भी देती.. अब किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी, केजरीवाल पर भड़कीं मालीवाल

Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को उनके साथ हुई मारपीट के बारे में बात की है और सीएम केजरीवाल और उनके सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. असल में स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में गुरुवार को कहा है कि अगर किसी को उनकी राज्यसभा सीट चाहिए होती तो भी वह स्वेच्छा से सीट दे देतीं लेकिन अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी. मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी.

न्यूज एजेंसी से बातचीत में मालीवाल ने कहा कि वह सबसे कम उम्र की महिला सांसद हैं और उन्होंने कभी भी किसी पद के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई है. उन्होंने कहा कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए थी, वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती, एमपी तो बहुत छोटी बात है. 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गई, जब हमें कोई नहीं जानता था. वहां केवल तीन लोग थे और मैं उनमें से एक थी.

मालीवाल ने कहा कि मैं तब से काम कर रही हूं. जिस तरह से उन्होंने मुझे पीटा है अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी. मुझे बताया गया है कि इसी वजह से मेरे चरित्र की हत्या की जा रही है. मालीवाल ने कहा कि मैं अभी सबसे कम उम्र की महिला सांसद हूं और मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक आदर्श स्थापित करूंगी.

जब उनसे पूछा गया कि आपको कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि पार्टियों के कुछ सदस्य ताकतवर होते जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सबका अहंकार बढ़ गया है. मालीवाल ने कहा कि मैं 7 साल तक झुग्गियों में रही और हम सभी इसी तरह से काम करते थे, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं, तो मुझे लगता है कि इसके साथ कई चीजें आती हैं और सबसे बड़ी चीज जो आती है वह अहंकार है.

उन्होंने यह भी कहा कि धीरे-धीरे जब अहंकार आपके सिर पर हावी हो जाता है, तो आप शायद यह नहीं देख पाते कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की को पहले पीटा जाएगा और फिर उसे पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा. चरित्र हनन भी किया गया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर किसी का अहंकार बहुत बढ़ गया है लेकिन मेरा मानना ​​है कि हर चीज ऊपर से शुरू होती है.

इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने फिर से यह दोहराया कि विभव कुमार ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है. लातों से मारा है और उनके पेट में भयंकर दर्द था. मालीवाल ने कहा कि उस समय केजरीवाल घर के अंदर ही थे लेकिन उनसे मिलने नहीं आए. स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस समय वे काफी अकेला फील कर रही हैं और उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इसके अलावा मालीवाल लगातार केजरीवाल पर ट्वीट करके भी हमले कर रही हैं.

EP-179 with Swati Maliwal | Full Interview to be played out at 4 pm to all ANI agency subscribers. (Digital rights cleared)

"Not giving clean-chit to anyone...Kejriwal was at home..." Swati Maliwal recounts her ordeal of May 13#ANIpodcast #SwatiMaliwal #ArvindKejriwal #AAP pic.twitter.com/ZJQPIBwzcZ

— ANI (@ANI) May 23, 2024