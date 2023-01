Pongal Gift: इस राज्य में 15 जनवरी का त्योहार मनाने के लिए लोगों को बड़ा तोहफा, सरकार देगी 1-1 हजार रुपये

Tamil Nadu Govt Gift: दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु (Tamil Nadu) के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य की डीएमके (DMK) सरकार पोंगल (Pongal) त्योहार मनाने के लिए लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. पोंगल का त्योहार 15 जनवरी, 2023 को मनाया जाएगा. तमिलनाडु के गवर्नर ने जानकारी दी है कि पोंगल का त्योहार मनाने के लिए राज्य के सभी कार्डधारकों को 1-1 हजार रुपये कैश गिफ्ट में दिया जाएगा. इसके अलावा राशन भी लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा.

पोंगल पर सरकार का बड़ा तोहफा

तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि (RN Ravi) ने कहा कि पिछले 3.5 साल में, तमिलनाडु के सीएम ने राज्य को विकास पथ पर अग्रसर किया है. परिणामस्वरूप, हाल के राज्य-दर-राज्य सर्वे में तमिलनाडु को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है.

हर कार्डधारक को मिलेंगे 1 हजार रुपये

गवर्नर आरएन रवि ने आगे कहा कि पोंगल का त्योहार मनाने के लिए, सीएम ने 2.19 करोड़ कार्डधारकों को 1,000 रुपये नकद, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी और 1 गन्ना देने का आदेश दिया है. इसमें 2,429 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. मुझे विश्वास है कि इससे लोग अच्छे से पोंगल का त्योहार मान पाएंगे.

