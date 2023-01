Video: तमिलनाडु के मंत्री ने गुस्से में फेंका ‘पत्थर’! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, BJP बोली- क्या ऐसा कभी देखा है?

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता और मंत्री एस एम नसर द्वारा एक पार्टी कार्यकर्ता पर गुस्से में ‘कोई’ चीज फेंके जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी स्टेट यूनिट का आरोप है कि मंत्री ने ‘हताशा में लोगों पर पत्थर फेंके.’

मंत्री द्वारा जमीन से गुस्से में कोई वस्तु उठाए जाने और किसी पर इसे फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है. बताया जा रहा है कि नसर एक आयोजन स्थल पर पार्टी के एक कार्यक्रम की व्यवस्था देखने गए थे और वह किसी बात पर जाहिर तौर पर नाराज थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने पत्थर फेंका था या मिट्टी का ढेला.

In India’s history, has anybody seen a govt minister throwing stones at people?

Display of this by a @arivalayam party DMK Govt Minister, Thiru @Avadi_Nasar.

Throwing stones at people in frustration

No decency, No decorum & treating people like slaves! That's DMK for you. pic.twitter.com/D2iAKV4YZ4

— K.Annamalai (@annamalai_k) January 24, 2023