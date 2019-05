कमल हासन के 'हिंदू आतंकवादी' वाले बयान पर तमिलनाडु के मंत्री बोले, 'काट दो जुबान'

नई दिल्ली: मक्कल नीधि मैयम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन (Kamal Haasan) ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी ''हिंदू'' था. वह महात्मा गांधी की हत्या करने वाले, नाथूराम गोडसे के संदर्भ में बात कर रहे थे. उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई है. इसी क्रम में तमिलनाडु के मंत्री केटी राजेंद्र बालाजी (KT Rajendra Balaji) ने सोमवार को कहा कि कमल हासन ने यह बयान अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए दिया है. बालाजी इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि हासन के इस बयान के लिए उनके जुबान काट लेनी चाहिए.

Tamil Nadu Minister K.T. Rajendra Balaji: Kamal Haasan's tongue should be cut off for his remarks on Hindu terror. He made these remarks to gain votes of minorities. We can't blame entire community for act of 1 individual. EC should take action against the actor & ban his party. pic.twitter.com/2O3nypPOtu

