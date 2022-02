चेन्नई: दक्षिणी तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयंबटूर शहर के लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने एक विदेशी (Foreigner) को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) पार्टी का प्रचार करते देखा. ये विदेशी नागरिक शहरी निकाय चुनाव में DMK के लिए वोट मांग रहा है. मूल रूप से रोमानिया निवासी नेगोइता स्टीफन मारियस (Negoita Stefan Marius) बिजनेस ट्रिप पर भारत आए हैं, लेकिन यहां अपनी हरकतों से अब विवादों में घिर गए हैं.

नेगोइता स्टीफन मारियस (Negoita Stefan Marius) को कोयंबटूर की सड़कों पर DMK के लिए वोट मांगते और पार्टी के पर्चे बांटते देखा गया है. मारियस कथित तौर पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं, खासकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा से प्रभावित हैं. इसी वजह से वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल (Viral Video) हुए हैं, जिसमें मारियस को बाइक से DMK का प्रचार करते दिखाया गया है.

Thread: Romanian national on business Visa, Stefan Marius seen campaigning for #DMK in #LocalBodyElection in #Coimbatore

They say, he was impressed with #TNGovt scheme to provide free bus passes for women, enabling free travel on Govt buses #Politics #India #TamilNews

(1/n) pic.twitter.com/vQB9cp11I3

— Sidharth.M.P (@sdhrthmp) February 17, 2022