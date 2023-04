Tamil vs Sanskrit: तमिल-संस्कृत में से कौन सी भाषा है ज्यादा पुरानी, 99% लोगों नहीं जानते सही जवाब

Oldest Language In The World: ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा (The Oldest Language) है. कई विद्वान इसे देववाणी भी कहते हैं यानी देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा. इससे उलट कुछ लोगों को लगता है कि तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है. आपको बता दें कि इन दोनों ही भाषाओं का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है. दोनों ही भाषाओं को दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं का दर्जा मिला हुआ लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी भाषा से ज्यादा पुरानी है.

कौन सी भाषा है ज्यादा पुरानी? विद्वानों का मानना है कि तमिल का इतिहास (History of Tamil) 2300 साल से ज्यादा पुराना है. तमिल को द्रविड़ भाषा (Dravidian Language) का दर्जा मिला हुआ है. तमिल भाषा के लिखित साक्ष्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के मिलते हैं. वियॉन की रिपोर्ट (Vion's Report) के अनुसार तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा (Oldest Written Language) है. वहीं दूसरी ओर इंडो आर्यन भाषा (Indo Aryan Language) संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का दर्जा (Oldest Language of the World) मिला हुआ है जिसका इतिहास करीब 3500 साल पुराना बताया जाता है. संस्कृत और तमिल से जुड़े कुछ रोचक तत्व हम सभी जानते हैं कि संस्कृत इंडो आर्यन भाषा (Sanskrit-Indo Aryan Language) है जबकि तमिल एक द्रविड़ भाषा है. गौरतलब है कि तमिल भाषा तमिलनाडु बेल्ट के अलावा श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में बोला जाता है. संस्कृत की बात करें तो यह सभी मुख्य भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है. संस्कृत भाषा बेहद समृद्ध है जबकि इसका व्याकरण बेहद जटिल है. भारतीय साहित्य के विकास में तमिल साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं संस्कृत की शब्दावली ज्यादा विकसित है. दोनों ही भाषाएं बहुत समृद्ध संस्कृत के विद्वानों का कहना है कि इस भाषा ने हिंदी, मराठी, बांग्ला जैसे कई भारतीय भाषाओं (Indian Languages) को प्रभावित किया है. वहीं राइटिंग सिस्टम (Writing System) यानी लेखन प्रणाली की बात करें तो तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है. हिंदू धर्म ग्रंथों में संस्कृत का इस्तेमाल देखने को मिलता है. इसके अलावा प्राचीन भारतीय साहित्य में भी इसका प्रयोग मिलता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल तमिल भाषा के पास कुल 5 इनसाइक्लोपीडिया है जो दुनिया की किसी अन्य भाषा के पास नहीं है.