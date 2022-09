IRCTC Scam: तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में जमानत रद्द करने की मांग

Tejashwi Yadav and CBI: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. IRCTC घोटाले में CBI ने अब दिल्ली कोर्ट का रुख किया है. CBI ने इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है. सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अगर कोर्ट ने CBI की याचिका मंजूर कर ली और जमानत याचिका रद्द कर दी तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है.

तेजस्वी को जारी किया गया नोटिस

Special Judge Geetanjali Goel issued notice to Tajaswi Yadav on CBI's plea and sought his response in the matter. https://t.co/V8ANWrdU3w

— ANI (@ANI) September 17, 2022