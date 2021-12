10 फीट की दीवार फांदकर अंदर घुसा तेंदुआ, कुत्ते को जबड़े में दबाकर वापस कूदा

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश से हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां रात में एक तेंदुआ घर के अंदर घुसा और अंदर भौंक रहे कुत्ते का शिकार कर लिया. इतना ही नहीं, कुत्ते को जबड़े में दबाकर उसने वापस गेट से छलांग भी लगा दी. ये सारा वाकया घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया.

Daily Star की खबर के अनुसार, घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक तेंदुआ 10 फीट के गेट को फलांग के अंदर घुसा और एक कुत्ते को अपने जबड़ों में दबा लिया. कुत्ते ने भी काफी बचने की कोशिश की लेकिन वह भूखे तेंदुए के वार से बच नहीं सका और उसका शिकार हो गया. कुछ ही सेकंड में वह कुत्ते को जबड़े में पकड़कर वापस उसी 10 फीट के गेट से छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गया.

बता दें कि इस इलाके में एक भूखा तेंदुआ पिछले महीने से इस इलाके में घूम रहा है और यहां के रहवासी घरों में घुस रहा है.

See that leopard. Others don’t stand a chance. Via WA. pic.twitter.com/Ha3X9eBwWl

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 24, 2021