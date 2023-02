पवन खेड़ा को पीएम मोदी के दिवंगत पिता का मजाक उड़ाना पड़ा भारा, ऐक्शन में आई पुलिस, जानें पूरा मामला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 17 फरवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए 'नरेंद्र गौतम दास मोदी' कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित रूप से अपमान करने के लिए मामला दर्ज किया गया. लखनऊ में बीजेपी एमएलसी मुकेश शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा (कांग्रेस नेता) ने अडानी के पिता के साथ नाम जोड़कर पीएम के पिता का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया. लोग बहुत परेशान हैं. यह एक दंडनीय अपराध भी है. हमने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

UP | Today, Pawan Khera (Congress leader) mocked PM's father by linking his name with Adani’s father & insulted him. People are very upset. It's also a punishable offence. We‘ve filed a complaint against him in Hazratganj PS & FIR has been registered: Mukesh Sharma, MLC Lucknow pic.twitter.com/JGq4VYEXDb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2023