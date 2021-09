UN की बेस्ट विलेज की लिस्ट में भारत के तीन गांव शामिल, जाने किस राज्य में हैं ये

नई दिल्ली: शहरों की चांदनी से इतर गांव में जीने का सुख हर किसी को नसीब नहीं होता. भारत कई चीजों में दुनिया में आगे बढ़ रहा है. ऐसे ही भारत के कुछ गांवों ने भी दुनिया में अपना नाम कमाया है. दरअसल यूनाइटेड नेशन्‍स वर्ल्‍ड टूरिज्‍म ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्ड (United Nations World Tourism Organization Award, UNWTA) के लिए भारत के तीन गांवों को नॉमिनेट किया गया है.

जानकारी के अनुसार इन तीन गांवों में तेलंगाना का पोचमपल्ली (Pochampally Village), मेघालय (Meghalaya) का कोंगथोंग गांव (Kongthong Village) के साथ मध्य प्रदेश के लाधपुरा खास (Ladpura Khas Village) का नाम शामिल किया गया है.

A moment of pride for us all as Madhya Pradesh's village Ladhpura Khas has been selected for entry to the @UNWTO 'Best Tourism Village'.

My best wishes to the whole team of @MPTourism and administration on this achievement. Keep up the good work!

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 10, 2021