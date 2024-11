कर्नाटक: तैरना नहीं आता था फिर भी रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में उतरी; एक को बचाने के चक्कर में तीन लड़कियों की मौत

Mangalore Resort Swimming Pool Death: कर्नाटक में मंगलुरु के उल्लाल समुद्र तट के पास एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में रविवार को तीन युवतियां कथित तौर पर डूब गईं. पुलिस ने बताया कि युवतियां 16 नवंबर को समुद्र तट के पास रिजॉर्ट ‘वाजको’ में ठहरने आई थीं. उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था. रविवार को एक युवती पूल में उतरी और कुछ देर बाद डूबने लगी. उसे बचाने दूसरी लड़की गई तो वह भी पानी में फंस गई. तीसरी युवती ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन जल्द ही तीनों डूब गईं. वहां लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान निशिता एम डी (21), पार्वती एस (20) और कीर्तना एन (21) के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, तीनों युवतियां मैसूरु की रहने वाली थीं.

वो तड़पती रहीं, मदद को चिल्लाती रहीं...

पुलिस के मुताबिक, बताया जा रहा है कि निशिता तैरना नहीं जानने के बावजूद स्विमिंग पूल में उतर गई और जब वह डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए पार्वती ने भी पूल में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सकी. पुलिस ने बताया कि बाद में कीर्तना ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वे सभी डूब गईं और उनकी मौत हो गई. उस समय ड्यूटी पर कोई बचावकर्मी भी मौजूद नहीं था. उल्लाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Mangaluru, Karnataka: Three women from Mysuru, Nishitha M.D. (21), Parvathi S. (20), and Keerthana N. (21), tragically drowned in a swimming pool at a resort in Ullal. The resort staff discovered their bodies and immediately notified the police. CCTV footage of the incident has… pic.twitter.com/lcFKoPsjNB

— IANS (@ians_india) November 17, 2024