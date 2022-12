TIME मैगजीन ने जेलेंस्की और ‘द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन’ को चुना पर्सन ऑफ द ईयर, कही ये बात

Russia Ukraine War: टाइम पत्रिका (TIME Magazine) ने बुधवार को राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूस के आक्रमण का प्रतिरोध करने की ‘यूक्रेन की भावना (the spirit of Ukraine) को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित (Person of the Year) किया. टाइम एडिटर इन चीफ एडवर्ड फेलसेंथल ने लिखा, ‘चाहे यूक्रेन के लिए लड़ाई किसी को उम्मीद से भर दे या डर से, वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दुनिया को इस तरह से प्रेरित किया जैसा हमने दशकों में नहीं देखा.‘

यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो. अन्य फाइनलिस्ट में ईरान, चीन के नेता शी जिनपिंग और यूएस सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी शामिल थे.

क्या कहा पत्रिका ने?

पत्रिका के संपादक ने कहा कि निर्णय ‘स्मृति में सबसे स्पष्ट’ था. उन्होंने कहा कि ‘यूक्रेन की भावना’ दुनिया भर के यूक्रेनियन को संदर्भित करती है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो ‘पर्दे के पीछे से लड़े’ शामिल हैं. इसमें इवगेन क्लोपोटेंको जैसे लोग शामिल हैं, एक रसोइया जिसने हजारों यूक्रेनियन को मुफ्त भोजन प्रदान किया और मेडिक यूलिया पेएवस्का को, जिसे पकड़ लिया गया था, फिर रूसी कैद में तीन महीने बाद रिहा कर दिया गया. पत्रिका ने कहा कि जेलेंस्की ने यूक्रेनियन को प्रेरित किया था और रूसी आक्रमण का विरोध करने में उनके साहस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई.

बता दें रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था. मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार, 24 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध में एक दिसंबर तक 17,023 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 419 बच्चे थे.

