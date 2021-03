तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) के गढ़वाल से भाजपा (BJP) के सांसद तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) ने मुख्यमंत्री पद की सपथ ले ली है. वे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. उत्तराखंड में अब तक 9 लोग मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, चूंकि BJP की तरफ से भुवन चंद्र खंडूरी और कांग्रेस की ओर से हरीश रात ने दो-दो बार शपथ ली थी इस लिहाज से तीरथ सिंह रावत राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें बुधवार को देहरादून में संपन्न हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना गया. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने विधायक दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा की. बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'वे अपने साथ विशाल प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव लाते हैं. मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा.'

Congratulations to Shri @TIRATHSRAWAT on taking oath as the Chief Minister of Uttarakhand. He brings with him vast administrative and organisational experience. I am confident under his leadership the state will continue to scale new heights of progress.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2021