TMC के बिगड़े बोल, कहा- हिंदू धर्म को नहीं समझती BJP, मां दुर्गा के लिए नहीं सम्मान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) और BJP के बीच जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. अब दुर्गा पूजा को लेकर दोनों पार्टियों में तकरार जारी है. TMC ने दावा किया है कि बीजेपी हिंदू धर्म को नहीं समझती और उसके मन में मां दुर्गा के लिए कोई सम्मान नहीं है.

दरअसल, मंगलवार (7 सितंबर) को पश्चिम बंगाल सरकार ने लगातार दूसरे साल प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की. जिसके बाद BJP नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की कि ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जाए. जिसके बाद TMC ने BJP पर हमला बोला है.

बुधवार को TMC ने BJP पर तीखा हमता करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया. TMC ने लिखा, 'हिंदू संस्कृति और मूल्यों के स्वयंभू संरक्षक स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं, हिंदू त्योहारों का सम्मान करना भूल जाते हैं! अब, मां दुर्गा और बंगाल की परंपराओं के लिए उनका कम सम्मान उजागर हो गया है!'

The self-proclaimed custodians of Hindu culture & values clearly DO NOT understand Hinduism, forget about respecting Hindu festivals! Now, their scant regard for Maa Durga and the traditions of Bengal stands exposed!

This is an act of utter shame @BJP4Bengal! #BJPInsultsMaaDurga

