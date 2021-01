Tractor Parade Violence: देशद्रोह और UAPA के तहत केस दर्ज, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी जांच

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का स्पेशल सेल ( Special Cell) 26 जनवरी (Republic Day) को किसानों की ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) के दौरान हुई हिंसा की 'साजिश' और 'आपराधिक मंसूबों' की जांच करेगा. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि किसान नेताओं (Farmer Leaders) के साथ बनी सहमति को दरकिनार करने की 'पूर्व नियोजित' तथा 'सोची-समझी' योजना थी ताकि गणतंत्र दिवस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार को शर्मिंदा कराया जा सके.

पुलिस ने एक बयान में कहा, 'स्पेशल सेल 26 जनवरी को हुईं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच कर रहा है.'

बयान में कहा गया है, 'प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प करने, ऐतिहासिक धरोहर की पवित्रता को तार-तार करने और गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कराने के लिए दिल्ली पुलिस तथा किसान संगठनों के बीच बनी सहमति को पूर्व नियोजित तथा सोची-समझी साजिश के तहत दरकिनार किया गया.'

ये भी पढ़ें- राकेश टिकैत का ऐलान, 'मैं सरेंडर नहीं करूंगा, यहीं फांसी लगाऊंगा'

पुलिस ने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और गैरकानूनी गतिविधियां (UAPA) अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है.

A criminal case has been registered & is being investigated under provisions of Unlawful Activities Prevention Act & sections of IPC dealing with sedition. Role & conduct of organisations & individuals based in India as well as those out of country is being probed: Delhi Police

— ANI (@ANI) January 28, 2021