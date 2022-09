Tricolor insult video: तिरंगे की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले की शामत, वीडियो देख आपका भी खून खौल उठेगा

Delhi Tricolor insult viral video: तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, यह देश की गरिमा के लिए जरूरी है. इस बारे में बचपन से ही हर किसी को सीख दी जाती है. देश के हर एक नागरिक का ये फर्ज है कि वह तिरंगे का सम्मान करे. इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो तिरंगे का अपमान करने से बाज नहीं आते. अक्सर तिरंगे के साथ खिलवाड़ करने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. तिरंगे के अपमान की ऐसी ही एक घटना दिल्ली में सामने आई है. घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है.

तिरंगे से साफ करने लगा स्कूटी

तिरंगे का अनादर करते हुए एक 52 वर्षीय व्यक्ति अपने स्कूटी की सफाई कर रहा था. घटना पूर्वोत्तर दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है और यह शख्स उत्तरी घोंडा इलाके का रहने वाला है. वीडियो में शख्स मुड़े हुए झंडे से अपने सफेद स्कूटर की सफाई और धूल झाड़ता हुआ नजर आ रहा है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

आरोपी व्यक्ति इस हरकत का स्थानीय लोगों वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के बाद मामला सामने आया और आक्रोश फैल गया. एक यूजर ने कमेंट किया कि ऐसा करने के लिए किसी को पूरी तरह से पागल होना होगा या अपने देश के लिए पूरी तरह से आतंकवादी स्तर की नफरत होनी चाहिए. यह आदमी कौन है?

पुलिस ने की ये कार्रवाई

बता दें कि तिरंगे के प्रति कोई भी अनादर या अवमानना ​​आपको तीन साल के लिए जेल में डाल सकती है. वीडियो वायरल होने के बाद, दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और भजनपुरा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया झंडा और उसकी स्कूटी भी बरामद कर ली गई है.

Taking cognizance of a video being shared on social media wherein one person is seen using the National Flag in disrespectful manner, #DelhiPolice has registered an FIR. Accused has been apprehended; flag & scooty recovered.

Further legal action underway. #DelhiPoliceUpdates

— Delhi Police (@DelhiPolice) September 7, 2022