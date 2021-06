Ravi Shankar Prasad का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक, IT मंत्री ने खुद दी जानकारी

नई दिल्ली: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया. ट्विटर ने अमेरिकन कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की.

रविशंकर प्रसाद ने खुद इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'मेरे साथ एक अजीब घटना घटी. ट्विटर ने शुक्रवार सुबह बिना कोई नोटिस दिए मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया. जब कंपनी से इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (Digital Millennium Copyright Act) के उल्लंघन का हवाला दिया. करीब 1 घंटे बाद मेरा अकाउंट वापस रिस्टोर हुआ.'

Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of

Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed me to access the account: IT Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/ixiHYvVO59

— ANI (@ANI) June 25, 2021