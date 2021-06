वेंकैया नायडू के बाद ट्विटर ने अब RSS के बड़े नेताओं के अकाउंट से हटाया ब्लू टिक

नई दिल्ली: ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक बैज हटाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कई बड़े नेताओं के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है. इससे भारत सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी बढ़ सकती है.

बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर अनवेरीफाइड किया गया है. इनमें कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार शामिल हैं.

इस पर राजीव तुली ने ट्वीट किया कि ट्विटर इंडिया ने आरएसएस के नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है. अभी तक इसका कोई कारण नहीं बताया गया है. यह बहुत अजीब है. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अकेले नहीं हैं, जिनका ब्लू टिक हटा है.

@TwitterIndia @verified removed blue ticks of these handles of @RSSorg office bearers. We are to get in touch but no one responds. Strange. So the vice-president @MVenkaiahNaidu is not the only one. @payalmehta100 @PayalKamat @misskaul @vikasbha @ravindrak2000 @nistula pic.twitter.com/ALOXvZ1yw0

— rajiv tuli (@rajivtuli69) June 5, 2021