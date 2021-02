Farmers Protest: अभिनेत्री Amanda Cerny ने Rihanna के ट्वीट को Propaganda बताने वालों को दिया जवाब

नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर ट्वीट युद्ध शुरू हो गया है. कुछ लोग इंटरनेशनल पॉप स्टार रिआना (Rihanna) और स्‍वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें निशाना बनाने वालों के साथ हैं. इस बीच, अमेरिकी एक्ट्रेस और वीलॉगर अमांडा सर्नी (Amanda Cerny) ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हस्तियों पर सवाल उठाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की आलोचना की है.

किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बयानबाजी को अक्षय कुमार, अजय देवगन, क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और करण जौहर ने दुष्प्रचार बताया था. उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा था कि हमें विदेशी दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए. इसी के जवाब में अब अभिनेत्री अमांडा सर्नी (Amanda Cerny) ने ट्वीट किया है.

Who hired the idiots that wrote this propaganda. “A completely unrelated group of Celebrities conspiring end being paid to destroy india”? I mean come onnnnnnn. At least make it SOMEWHAT realistic:

अमांडा सर्नी ने लिखा, ‘इन बेवकूफों को यह प्रोपेगैंड लिखने के लिए किसने हायर किया है कि एक पूरी तरह से असंबंधित हस्तियां भारत को तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं और इसके लिए उन्हें पैसा भी मिला है? कुछ तो सोचो. कम से कम इसे तो कुछ रियलिस्टिक रखते’. हालांकि, अपने ट्वीट के लिए अमेरिकी अभिनेत्री को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वह अपने रुख पर कायम हैं.

Wait?!? You’re saying Rihanna isnt already rich enough and Everyone you listed got paid?!? If that’s all true, I would like to get paid toooooo for being a well informed, overall awesome and compassionate human being! Please venmo me immediately!!!! https://t.co/HCmfaMevEt

— Amanda Cerny (@AmandaCerny) February 3, 2021